Calciomercato Juventus, Giroud va in scadenza di contratto e potrebbe continuare la sua carriera in Italia, in Serie A.

Calciomercato Juventus, contatti continui dall’Inghilterra. Il Futuro di Olivier Giroud potrebbe passare dall’Italia: in Serie A. Il campione del mondo in carica andrà in scadenza con i blues e il Chelsea non rinnoverà il suo contratto. La volontà del giocatore è quella di proseguire ma cambiando campionato, pensa infatti all’Italia. I contatti con i bianconeri ci sono, o meglio, c’erano già stati proprio in occasione della possibilità di prelevarlo a gennaio ma ora l’occasione diventa più ghiotta perché la punta si libererà a zero.

Calciomercato Juventus, contatti dall’Inghilterra: può arrivare a zero

Giocatore dall’imponente fisicità, molto abile in area e garanzia sui cross, la sua grande esperienza potrebbe fare comodo alla Juventus soprattutto se, come sembra, l’obiettivo – ancora una volta – sarà l’Europa. E non è sbagliato pensare che, nonostante l’età non certo più giovanissima, Giroud possa, ancora, fare la differenza a livello internazionale. Il suo palmares parla chiaro.