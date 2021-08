Juventus, nuovo incarico in arrivo per Andrea Barzagli

Si è parlato molto nelle scorse settimane dell’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, campione del mondo nel 2006.

Appese le scarpe al chiodo, si è aperta una nuova fase della sua carriera all’interno del mondo calcistico. Collaboratore della Juventus dell’era Sarri per un breve periodo, prima di prendere la decisione di fermarsi per stare più vicino alla famiglia. Per lui si era parlato di un possibile nuovo incarico nella società bianconera dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. Ma non sarà così perché Barzagli ha accettato un altro incarico.

