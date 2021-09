Calciomercato Juventus, Chelsea convinto: pronti 120 milioni

L’obiettivo del calciomercato della Juventus non è solamente quello di rinforzarsi, ma anche di riuscire a tenersi stretti i propri gioielli.

Dybala è in scadenza di contratto e la questione rinnovo ancora non è stata definita del tutto. Ma ci sono anche altri gioielli della rosa di Allegri che sono nelle mire di altri grandi club. Uno di questi è De Ligt, del quale si è parlato molto nei giorni scorsi dopo le dichiarazioni dell’agente Mino Raiola. Con Allegri per ora non è un titolare fisso, ma il gol segnato contro lo Spezia può essere un elemento importante dal quale ripartire. In ogni caso si accumulano rumors su un suo futuro lontano da Torino.

