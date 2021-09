Juventus, infortunio Dybala e Morata | C’è l’esito degli esami

Juventus, è arrivato l’esito degli esami per i due attaccanti usciti dal campo per infortunio durante la partita di ieri.

Juventus, Dybala è uscito ieri dal campo dopo venti minuti nella partita casalinga contro la Sampdoria. Un brutto momento che ha visto il giocatore lasciare il campo in lacrime, consapevole di perdere una partita cruciale come questa di mercoledì contro il Chelsea e il derby di sabato contro il Torino. Insieme a lui si è poi unito Alvaro Morata, anche lo spagnolo salterà l’impegno di Champions e il derby. Proprio nel momento del massimo splendore di Paulo Dybala, ecco che dopo uno splendido gol che ha sbloccato la partita dopo dieci minuti, la Joya ha sentito tirare ed è stato costretto a lasciare il campo dopo soli venti minuti.

Per Dybala nessuna lesione

Non solo derby e Champions, la Joya sarà costretto a saltare anche la convocazione con la propria nazionale. Secondo l’indiscrezione di ‘Sky Sport’, infatti, l’infortunio di Dybala è meno grave di quanto si potesse immaginare, non ci sarebbe nessuna lesione per l’argentino. Ma la brutta notizia è la condizione Morata, che potrebbe averne per più tempo un mese circa stando a Sky. La sensazione è che per entrambi il rientro sarà come minimo dopo la sosta e per la partita contro la Roma in casa all’Allianz Stadium di Torino. In attacco, Allegri, si dovrà affidare, almeno per il momento, al solo Moise Kean.