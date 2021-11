Juventus, “riacquistati” i due attaccanti | Allegri gongola

Juventus, i due attaccanti sono in grande spolvero e adesso sarebbero già pronti al grande ritorno da titolari.

Juventus, Allegri gongola perché i suoi due attaccanti si sono dimostrati in grande spolvero in allenamento, stupendo tutti per le loro prestazioni. Stiamo parlando dell’infortunato Moise Kean, ormai pronto al rientro e il giovanissimo Kaio Jorge, ancora intravisto in campionato. Sicuramente Allegri da qua in avanti potrà contare sui due giovani attaccanti che proprio stamane in allenamento hanno dimostrato un ottimo stato di forma. A gennaio ci saranno indubbiamente dei cambiamenti e su questo punto Allegri ha già un asso nella manica, perché sì, i due giovani bomber non hanno ancora avuto modo di esprimersi totalmente e potrebbero farlo proprio nella seconda parte del campionato. Da capire quando Allegri deciderà di schierarli magari insieme da titolari. Sicuramente il loro stato di forma fa ben sperare sul presente ma soprattutto sul futuro. D’altronde Allegri ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di non dare in prestito Kaio Jorge a gennaio perché vorrà puntare molto sul giovane attaccante. Staremo a vedere ma intanto si può contare sul loro ritrovato stato di forma.

