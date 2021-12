Calciomercato Juventus, futuro De Ligt | Dalla Spagna l’annuncio

Calciomercato Juventus, dalla Spagna si apre una nuova ipotesi per il futuro del giovane difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, le parole del suo agente Mino Raiola hanno fatto non poco rumore in questa settimana, difficile per i tifosi bianconeri. Perché non è in dubbio il fatto che De Ligt, nonostante la giovanissima età, sia già, a pieni diritti, un fulcro della difesa bianconera. Un reparto che ha visto e che vede giganti del calcio italiano giocarsi un posto da titolare al fianco del classe ’99 olandese. Proprio l’ex Ajax è oggi uno dei difensori più forti al mondo ed, incredibilmente, con ancora un grosso margine di crescita. Non è un caso dunque che su di lui ci sia già mezza Europa. Ma le ultime voci, insistenti per i supporter bianconeri, arrivano dalla Spagna.

De Ligt al Tottenham | Annuncio dalla Spagna

Come scrive il giornalista di ‘Fichajes’ Ekrem Konur, sul proprio profilo Twitter, ad interessarsi molto concretamente al giovane olandese della Juventus ci sarebbe proprio un ex bianconero. Stiamo parlando, ovviamente, del Tottenham di Antonio Conte che proprio a Londra vede in dirigenza due ex bianconeri. L’allenatore è Antonio Conte e a giostrare la possibile trattativa ci sarebbe l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, ora con pieni poteri proprio in quel del nord di Londra.

Su De Ligt si era già vociferato di un interesse concreto del Real Madrid e anche del Barcellona che continua a rimanere alla finestra ma le ultime indiscrezioni portano l’olandese nel calcio più ricco d’Europa, l’Inghilterra, laddove i soldi sembrano essere meno un problema rispetto all’Italia.